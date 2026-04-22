Una legge per il distretto calzaturiero di Parabiago | Zes unica anche qui per il rilancio

È stata presentata una proposta di legge che riguarda il distretto calzaturiero di Parabiago, situato nella provincia di Milano. La proposta prevede l'istituzione di una Zona Economica Speciale (ZES) unica in questa area, con l’obiettivo di favorire il rilancio delle attività produttive locali. La decisione coinvolge gli enti e le istituzioni del territorio e mira a sostenere il settore manifatturiero legato alla produzione di calzature, simbolo della tradizione lombarda e del marchio Italia.

Parabiago (Milano) - Una proposta di legge per ridare slancio al distretto calzaturiero di Parabiago, simbolo della manifattura lombarda e del Made in Italy. È l’iniziativa presentata dal deputato della Lega Fabrizio Cecchetti, segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera, che punta a garantire pari opportunità di sviluppo ai territori produttivi del Centro-Nord. Il focus è proprio su realtà come Parabiago, cuore storico della produzione calzaturiera, oggi alle prese con una fase delicata tra concorrenza internazionale, trasformazioni del mercato e necessità di innovazione. «Esistono territori che rappresentano il cuore produttivo del Paese ma restano esclusi dai principali strumenti di sostegno – spiega Cecchetti –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una legge per il distretto calzaturiero di Parabiago: “Zes unica anche qui per il rilancio” Notizie correlate La fiera Abc Fashion Event . Il distretto calzaturiero punta sul marchio Igp: "Ricadute sul territorio"Nuovi paradigmi di crescita per il distretto calzaturiero del fermano che passa anche dal riconoscimento del marchio Igp per la calzatura Made in... Il Pd da Gioia Tauro lancia "Fucine rEsistenti" contro lo spopolamento e annuncia una legge sulla ZesIeri, 28 febbraio, nella sala del consiglio comunale di Gioia Tauro, è stata presentata la campagna programmatica “Fucine rEsistenti”, promossa dai... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cecchetti: Con la mia proposta di legge per difendere Parabiago e il made in Italy; Casolare abbandonato in fiamme a Parabiago; Parabiago dà il via al percorso per la comunità energetica rinnovabile; La proposta di Cecchetti: una legge pro distretti produttivi e Made in Italy. A Parabiago il centrodestra riparte dal tempo nuovo di Slavazza per le elezioni. E allontana le voci di spaccaturaIl gotha del centrodestra a Parabiago, «caput mundi» per una sera, per dare il via alla campagna elettorale di Marica Slavazza ... legnanonews.com Parabiago, Donata Nebuloni confermata presidente di So.Le. Il Comune protesta: Incomprensibile, siamo preoccupatiSecondo il sindaco Matteo Cucchi, che aveva già chiesto le dimissioni della donna, in quel settore si sarebbero registrate carenze di approccio nella gestione del servizio affidi e della tutela minor ... msn.com Presentazione CER (Comunità Energetica Rinnovabile) di Parabiago - facebook.com facebook