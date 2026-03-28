Malattie del Metabolismo | Modena punto di riferimento per le diagnosi e il trattamento delle dislipidemie

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha avviato un centro specializzato nel settore delle malattie metaboliche, con particolare attenzione alle dislipidemie. La struttura di Medicina Interna ad indirizzo Metabolico Nutrizionale presso l’Ospedale Civile di Baggiovara si occupa di diagnosi e trattamento di queste patologie, sotto la guida di un professionista che ne coordina le attività.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, con la Struttura di Medicina Interna ad indirizzo Metabolico Nutrizionale dell’Ospedale Civile di Baggiovara, diretta dal prof. Paolo Ventura, è un punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento delle dislipidemie. Queste condizioni, caratterizzate da livelli alterati di lipidi nel sangue (come colesterolo e trigliceridi), costituiscono uno dei principali fattori di rischio per la malattia cardiovascolare aterosclerotica, prima causa di morte e disabilità nei paesi occidentali. Tra le dislipidemie, l’iperlipoproteinemia(a) - disordine metabolico caratterizzato da elevati livelli di... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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