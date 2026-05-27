Qui il centrosinistra è un modello nazionale

L’esito delle ultime consultazioni elettorali traccia un quadro inequivocabile: in Toscana il centrosinistra, definito campo largo, è in crescita. Riafferma la propria forza, profila una sempre maggiore identità progressista e riformista e si conferma modello a livello nazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in merito ai risultati delle elezioni. "I dati emersi dalle urne consegnano una vittoria chiara e strutturata alla coalizione di centrosinistra, posizionando la nostra regione come vero punto di riferimento e argine democratico a livello nazionale - aggiunge Giani -. In un contesto politico nazionale fortemente polarizzato, il risultato toscano rappresenta un modello e dimostra che il centrosinistra, quando si presenta con un progetto unitario, coeso e radicato, vince in modo trainante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Democrats Keep Up Overperformance Streak in South Carolina

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