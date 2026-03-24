"Ripartiamo da qui". Questo il messaggio che il sindaco Giuseppe Sala invia alla coalizione di centrosinistra una volta noto l’esito del referendum sulla riforma della giustizia e in vista delle prossime scadenze elettorali, a partire dalle Comunali del 2027. "Il no dei milanesi e degli italiani è una gran bella notizia. Sono personalmente soddisfatto per l’affluenza alle urne a Milano – fa sapere il sindaco –. Che questo referendum fosse ampiamente politicizzato è fuori di dubbio. Ma, come ho avuto modo di dire pubblicamente anche venerdì dal palco del no, andava data una forte risposta politica. E questa risposta è arrivata. Con questa vittoria si ottengono due risultati: si ribadisce che la Costituzione non è immodificabile, ma qualunque modifica deve portare ad un miglioramento delle regole democratiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giuseppe Sala: "Il centrosinistra riparta da qui"

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