Qui Corsico Il bis di Ventura e l’astensionismo

A Corsico, il sindaco uscente Stefano Martino Ventura è stato riconfermato con il 60,92% dei voti. La partecipazione alle urne è stata bassa, con circa il 48% degli aventi diritto che si sono recati alle urne. Le schede bianche e nulle hanno rappresentato circa il 3% del totale. Nessun candidato ha superato il 20% dei voti.

I cittadini di Corsico hanno scelto di rieleggere sindaco Stefano Martino Ventura. Con il 60,92% dei voti (6.840 totali), il candidato del centro sinistra (Pd, liste civiche Corsico Grande, Insieme per Corsico, M5S e AVS) ha battuto Gianmarco Zuccherini (FdI, Corsico al Centro, Forza Italia, Lega e Noi Moderati) che ha raggiunto il 34,97% (pari a 3.926 voti) e Ruggero Sparacino che, con 461 voti e il 4,11%, guadagna un seggio in Consiglio Comunale con la lista Corsico Solidale. L’affluenza è stata del 44,65% (pari a 11.440 votanti). I seggi: Pd 7 seggi (voti di lista 2.799), Corsico Grande 4 seggi (1.659), Insieme per Corsico 3 seggi (1.191), Movimento 5 Stelle 1 seggio (648). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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