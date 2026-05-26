Il sindaco uscente di Corsico, Stefano Martino Ventura, è stato riconfermato con oltre il 61% dei voti. La sua vittoria elettorale è stata annunciata dopo le urne aperte. Ventura, appartenente alla coalizione di centrosinistra, si prepara a un nuovo mandato. La campagna si è concentrata sulla sicurezza pubblica. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante lo scrutinio. La vittoria rafforza la sua posizione politica per il prossimo mandato amministrativo.

Il sindaco uscente Stefano Martino Ventura (centrosinistra) è stato rieletto con oltre il 61% dei voti. Fermo al 35% Gianmarco Zuccherini, candidato del centrodestra. Al 3,5% Ruggero Sparacino, candidato di Corsico Solidale – Rifondazione Comunista. Che sapore ha un secondo mandato con un consenso così alto? "Siamo tutti molto felici perché un risultato così netto significa che i cittadini hanno capito e riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Questa è la cosa più bella: il riconoscimento delle persone che abbiamo servito e che continueremo a servire, come abbiamo detto in campagna elettorale, con impegno, responsabilità e coraggio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La conferma di Corsico. Ventura pronto al bis: "Sicurezza al centro"

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