Elezioni a Corsico sfida a tre fra Ventura Zuccherini e Sparacino

Il prossimo fine settimana, il 24 e 25 maggio 2026, si svolgeranno le elezioni comunali a Corsico. La competizione vede tre candidati in corsa per la carica di sindaco, con i rispettivi sostenitori pronti a sostenere le loro proposte e programmi. La sfida tra i tre candidati è il momento centrale di questa consultazione elettorale, che coinvolge anche altri otto Comuni del territorio milanese. Le urne saranno aperte per due giorni, consentendo ai cittadini di esprimersi sulla scelta del nuovo amministratore locale.

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