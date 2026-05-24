L’Atalanta conclude la stagione con una difesa solida, la meno battuta degli ultimi dieci anni con 36 gol subiti. La squadra ha chiuso il ciclo con Palladino in panchina, migliorando anche i dati difensivi della gestione precedente. Si attendono cambiamenti con l’arrivo di Sarri, che potrebbe portare una rivoluzione tattica. La tifoseria ha timori per il nuovo corso, considerato opposto allo stile di Gasperini, e si prepara a un nuovo capitolo.

L’Atalanta arriva alla fine della stagione con la sensazione di aver esaurito un altro ciclo. Con Palladino ha chiuso con una difesa solidissima, addirittura la meno battuta dell’ultimo decennio: 36 gol subiti, meglio anche dei migliori dati dell’era gasperiniana. Ma dall’altra parte ha perso il suo marchio di fabbrica: la ferocia offensiva, la produzione continua, quella sensazione di poter travolgere chiunque che aveva con Gasperini. Da 78 gol a 51. L’Atalanta è diventata più prudente, più bloccata, meno verticale prima con Juric e poi con Palladino. Quello di Juric è stato forse un errore madornale. Le partenze di Retegui e Lookman, che insieme avevano portato 40 gol, hanno pesato enormemente, mentre Krstovic e Scamacca non sono riusciti a garantire lo stesso impatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bergamo si aspetta la rivoluzione di Sarri all’Atalanta ma ne ha anche paura: è l’antitesi di Gasperini

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