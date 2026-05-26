L'Atalanta ha scelto Sarri come nuovo allenatore, segnando un cambiamento deciso nella sua direzione tecnica. La decisione arriva dopo un periodo di riflessione e si accompagna alla presenza di Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo. Con questa mossa, il club si prepara a una fase di rinnovamento, puntando a nuovi metodi e strategie, mantenendo però alcune delle caratteristiche che hanno definito la squadra fino a ora.

La discontinuità nel calcio non implica la distruzione di tutto quanto esisteva prima per gettare nuove basi e ricostruire da zero. Anzi, è l’esatto opposto: anche nelle rivoluzioni, bisogna saper fare tesoro della storia e del trascorso di un club. Ma ci sono momenti in cui un cambiamento di certi principi necessario: nel caso dell’Atalanta, il parere diffuso è che forse questa specie di svolta andasse attuata già l’estate scorsa dopo la dipartita di Gasperini verso Roma, invece di proseguire sulla via di continuità vivendo un anno di transizione col senno di poi abbastanza inutile ai fini del percorso di crescita del club. Perché nel calcio il mantenimento dello status quo non è quasi mai una mossa vincente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’anticipo di Serie A. Atalanta, con la Viola pari e saluti . E ora Giuntoli attende il sì di SarriL'Atalanta ha terminato la stagione con un pareggio contro la Fiorentina, chiudendo al settimo posto con 59 punti.

Moretto: “L’Atalanta di Giuntoli vuole Sarri, ma attenzione al Napoli per Allegri”Matteo Moretto, esperto di mercato, ha commentato le voci riguardanti l’interesse dell’Atalanta per l’allenatore Sarri.

Temi più discussi: Atalanta, la scelta di Sarri sa di svolta (e di Giuntoli): ora inizia la rivoluzione; Lazio, la prima scelta è Palladino. Verso lo scambio di panchine con l'Atalanta; Atalanta-Bologna 0-1, match analysis. Così è nata la sconfitta più indolore della stagione; I voti di Fiorentina-Atalanta: la scelta su Solomon e Scamacca! Christensen più di Piccoli, CDK come Raspadori.

GAZZETTA - Napoli, delusione per la scelta di Sarri di avvicinarsi all'Atalanta, la situazione ift.tt/tdND0xJ x.com

Atalanta, la scelta di Sarri sa di svolta (e di Giuntoli): ora inizia la rivoluzioneProgetto di tre anni con il direttore sportivo e l’allenatore che ricompongono il sodalizio dopo il periodo insieme a Napoli tra il 2015 e il 2018. Con una svolta pre-annunciata ... bergamonews.it

[PBP] Il futuro di Luka Modric dipende interamente dalla Champions League. Alcune persone mi assicurano che potrebbe dipendere anche dal fatto che Massimiliano Allegri resti. Non so a riguardo. Per Modric, è una scelta di vita. reddit

Proteste Inter sul pareggio dell'Atalanta, Marelli: Giusta la scelta di ManganielloProtesta Inter in occasione del gol del pareggio dell'Atalanta con Nikola Krstovic, con i nerazzurri di Chivu che chiedevano un fallo di Sulemana su Dumfries prima del tocco in porta dell'attaccante ... m.tuttomercatoweb.com