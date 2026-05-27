qui arezzo partita ancora aperta prove di campo largo

Arezzo si avvia al secondo turno delle elezioni comunali, previsto per il 7 e 8 giugno. Il primo turno ha mostrato alcuni candidati in vantaggio, ma nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta. La vittoria definitiva si deciderà nel ballottaggio. I risultati parziali indicano una partita ancora aperta, con diverse forze in campo che si contendono il ruolo di sindaco.

La partita non è ancora chiusa. Sarà il ballottaggio del 7 e 8 giugno a decidere chi guiderà Arezzo nei prossimi cinque anni, ma il primo turno ha già consegnato alcune indicazioni molto chiare. La prima: Marcello Comanducci parte in grande vantaggio. La seconda: il centrosinistra dovrà allargare il proprio campo se vorrà provare a riaprire la corsa a Palazzo Cavallo. Il candidato del centrodestra ha chiuso il primo turno vicino al 44%, Vincenzo Ceccarelli, candidato del centrosinistra e già assessore regionale, si è invece fermato poco sopra il 32%, mentre il dato più significativo è rappresentato dal risultato ottenuto da Marco Donati, oltre il 20%, percentuale che lo trasforma inevitabilmente nell’elemento centrale della fase che porterà al secondo turno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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