Sondaggi politici ancora aperta la sfida tra Cdx e Csx nel campo largo crescono solo Iv di Renzi e Avs
Un nuovo sondaggio condotto da Tecnè per l'agenzia Dire evidenzia che la competizione tra le due principali coalizioni politiche, centrodestra e centrosinistra, resta ancora aperta. Nel quadro più ampio, si registra una crescita solo di due partiti: uno guidato da un ex segretario di partito e un altro di ispirazione sovranista. I numeri indicano che, al momento, nessuna delle forze in campo ha ancora preso il sopravvento, mantenendo incertezza sulla possibile evoluzione delle alleanze.
Il sondaggio Tecnè realizzato per l'agenzia Dire mostra una sfida ancora aperta tra le due coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Nel campo largo segnali positivi arrivano da Italia viva di Renzi e Avs di Bonelli e Fratoianni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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