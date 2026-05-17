Sondaggi politici ancora aperta la sfida tra Cdx e Csx nel campo largo crescono solo Iv di Renzi e Avs

Un nuovo sondaggio condotto da Tecnè per l'agenzia Dire evidenzia che la competizione tra le due principali coalizioni politiche, centrodestra e centrosinistra, resta ancora aperta. Nel quadro più ampio, si registra una crescita solo di due partiti: uno guidato da un ex segretario di partito e un altro di ispirazione sovranista. I numeri indicano che, al momento, nessuna delle forze in campo ha ancora preso il sopravvento, mantenendo incertezza sulla possibile evoluzione delle alleanze.

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