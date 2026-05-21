Le elezioni amministrative in Sicilia si avviano alla fase conclusiva, con le urne aperte in diversi centri della regione. La tornata coinvolge 17 comuni e si svolge secondo il sistema proporzionale. Tra le sfide in corsa, alcune forze politiche sembrano puntare a risultati che potrebbero influenzare anche le prossime elezioni regionali. L’obiettivo dichiarato è di ottenere almeno sei vittorie tra le principali città, anche se i dettagli sul percorso rimangono ancora poco chiari. La situazione resta in evoluzione, con i risultati che si attendono nelle prossime ore.

L’obiettivo, solo sussurrato al momento, è di guidare alla fine della tornata elettorale che si apre domenica almeno 6 dei 17 grandi centri in cui si vota col proporzionale. «Entrando» nei capoluoghi. Su questo target andranno misurati i risultati di lunedì pomeriggio e per raggiungerlo il centrosinistra sta portando in Sicilia i big nazionali. Il Pd sarà in tour in questi giorni con l’ex ministro Beppe Provenzano e con il senatore Alessandro Alfieri. Già ieri i leader regionali Anthony Barbagallo (Pd), Nuccio Di Paola (5 Stelle), Davide Faraone (Italia Viva) e Ismaele La Vardera (Controcorrente) sono stati ad Agrigento e poi a Carini: due centri in cui il campo largo, al primo vero test elettorale, scommette con Michele Sodano e Valeria Gambino provando a sfruttare le spaccature del centrodestra. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Amministrative in Sicilia: quelle prove di Campo largo con vista sulle prossime Regionali...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amministrative in Sicilia, test politico verso le Regionali: nel Siracusano alleanze variabili

Sullo stesso argomento

Assemblea di Forza Italia a Catania in vista delle prossime elezioni amministrativeDomani, sabato 4 aprile, alle ore 10, all’Hotel Nettuno di viale Ruggero di Lauria 121, Forza Italia terrà un’assemblea azzurra in occasione del...

Ariano Irpino: il Campo Largo sfida le amministrative con un fronte unico? Cosa sapere Il Campo largo presenta le liste per le amministrative di Ariano Irpino il 28 aprile.

Amministrative in Sicilia: quelle prove di Campo largo con vista sulle prossime Regionali...Il fronte di opposizione tenta di espugnare Enna e Agrigento con l’obiettivo di dare slancio a una campagna unitaria per l’elezione del nuovo governatore nel 2027 ... gazzettadelsud.it

Quarantotto anni dopo rimangono le loro vite, non le loro morti. E rimangono le scelte personali, quelle di uomini che si sono battuti, ognuno con le proprie idee, nel campo giusto della storia. Quella storia che li vede uccisi lo stesso giorno ed entrambi protago x.com

Elezioni comunali ad Agrigento, chi sono i candidati sindacoSi avvicinano le elezioni amministrative del maggio 2026, che vedranno gli abitanti di centinaia di Comuni nelle regioni a statuto ordinario chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco. E anche ... tg24.sky.it