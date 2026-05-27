Un professore di Parma, dopo essere stato aggredito da alcuni studenti, ha dichiarato di non voler denunciare l’incidente perché ritiene sarebbe più educativo. La sua scelta ha suscitato reazioni di sconcerto tra alcuni commentatori, mentre altri hanno evidenziato la contraddizione tra le parole e il comportamento. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra studenti e docenti e sulla gestione di episodi di violenza in ambito scolastico.

- Oggi ancor più sconcertato di ieri per l’intervista del professore di Parma che, dopo essere stato aggredito da alcuni studenti, ha deciso di non denunciarli perché sarebbe più educativo (ma dove?). Scusi, prof: lei ha rimproverato quei ragazzi per un calcio ad una lattina ma non li denuncia se provano a prenderla a pugni? Che senso ha? Dove sono le proporzioni? - Poco importa che quel ragazzotto non sia riuscito a colpire il professore coi pugni: le tentate lesioni prevedono una pena meno dura delle lesioni fatte e finite, ma sempre di un atto grave si parla. - E quale sarebbe lo spirito “più educativo”? Insegnare loro che se aggredisci... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Questa foto dimostra l’ipocrisia di Ranucci, i picchiatori non vanno capiti e Casalino: quindi, oggi…

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