Che figura Ranucci al Quirinale c’è imbarazzo e la Flotilla | quindi oggi…

Oggi si parla di Ranucci e della visita al Quirinale, che ha suscitato qualche imbarazzo. La Flotilla è tornata al centro delle notizie e le tensioni sono evidenti. La breve rubrica di oggi è dedicata a questa giornata, anche se domani sarà il primo maggio e si continuerà a lavorare. La realtà quotidiana rimane fatta di impegni concreti, senza lasciarsi distrarre da eventi di routine.

Breve, brevissima rubrica oggi, che tanto domani è il primo maggio e noi lavoriamo lo stesso. Perché il modo migliore per onorare il lavoro non è un concerto, ma fatturare.. Impazzisco a leggere le cronache di oggi sullo sparatore ebreo che ha impallinato, nel senso di pallini di plastica, due militanti dell’Anpi. Ho letto in un pezzo questo resoconto: “Ma le conseguenze sarebbero potute essere più gravi. E poi c’è un elemento che pesa più di un referto: la scelta delle vittime. «Il bersaglio è la Resistenza», come dicono dall’Anpi. Per questo motivo indaga la Digos con l’antiterrorismo. L’inchiesta è appena iniziata”. Cioè, fatemi capire: impallinare l’Anpi è più grave che impallinare uno a caso per strada? Questi hanno dei problemi seri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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