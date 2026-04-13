Questa foto di Magyar dice tutto avete poco da festeggiare e Trump | quindi oggi…

In Ungheria si sono svolte recenti elezioni, portando alla vittoria del primo ministro in carica. La campagna elettorale ha visto confronti tra i principali schieramenti politici, con un dibattito acceso sulle politiche adottate negli ultimi anni. La foto di una figura politica ha suscitato reazioni che riflettono il clima di tensione e le divisioni nel Paese. La vittoria ha rafforzato la posizione dell’attuale governo, mentre la scena politica si prepara a nuovi sviluppi.

Due o tre cose sulle elezioni in Ungheria. Primo: Viktor Orban era un dittatore veramente scarso e la sua autocrazia una schifezza totale. S’è mai visto un dittatore, come lo hanno chiamato negli ultimi anni, che lascia vincere le elezioni al suo rivale senza incarcerarlo, ucciderlo col polonio o almeno tentare un minimo di brogli elettorali? La vittoria di Magyar dimostra che le sparate della sinistra sul “regime” ungherese erano decisamente esagerate.. L’immagine che pubblichiamo in copertina viene dalla conferenza stampa del neo premier Magyar. Cosa notate, che dovrebbe far riflettere gli europeisti che oggi stappano champagne? Che dietro le sue spalle il vincitore non ha fatto alternare una bandiera dell’Europa a quella ungherese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Questa foto di Magyar dice tutto, avete poco da festeggiare e Trump: quindi, oggi… Leggi anche: La foto di Rep dice tutto, patetico Monti su Bossi e il referendum: quindi, oggi… Leggi anche: Tutto Macron e niente arrosto, che scoppola Schlein e Trump: quindi, oggi... Argomenti più discussi: Ungheria-elezioni: la Chiesa orbanizzata; Ungheria al voto, Orbán rischia dopo 16 anni; Perché l'Ungheria è importante; Elezioni in Ungheria, Péter Magyar vince contro Viktor Orbán. "Il nostro posto è in Europa" dice il prossimo primo ministro ungherese, Peter Magyar, che però mette in chiaro la sua posizione. Non blocca i 90 miliardi per Kiev, ma si sfila: “Abbiamo l’opt-out”. Frena sull'Ucraina nell'Ue perché “è in guerra”. Respinge gli Stati - facebook.com facebook RT @Agenzia_Ansa: Riconosce la "vittoria chiara" di Peter Magyar, con cui si dice pronta a "collaborare". Ma allo stesso tempo ringrazia Vi… x.com