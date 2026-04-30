La serie televisiva ha ripreso le riprese della terza stagione, portando alla luce dettagli sui costumi indossati dagli attori. In particolare, la costumista ha condiviso il segreto dello smoking indossato dall’attore protagonista, che è stato molto apprezzato dal pubblico. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli spettatori, che hanno condiviso sui social le proprie reazioni alle scelte di abbigliamento viste in scena.

Euphoria è tornata, forse per l’ultima volta. A quasi sette anni dal debutto della prima stagione, la serie HBO di Sam Levinson si reinventa completamente, portando i personaggi della fittizia East Highland High School fuori dal microcosmo del liceo californiano per gettarli in una versione surreale ma riconoscibile del mondo reale. Ville suburbane di lusso, covi della droga, set hollywoodiani: la terza stagione alza ulteriormente la posta, anche dal punto di vista visivo. Il salto temporale di cinque anni ha richiesto un ripensamento radicale dell’estetica che aveva reso iconiche le prime due stagioni. Heidi Bivens, la costumista vincitrice dell’Emmy che aveva creato il linguaggio stilistico originale dello show, lascia il posto a Natasha Newman-Thomas, già collaboratrice di Levinson in The Idol.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Euphoria 3, la costumista svela il segreto dello smoking che Jacob Elordi non si toglieva più (e il web impazzisce)

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