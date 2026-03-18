Tutti parlano di Jacob Elordi e sua madre | ecco perché la loro promessa ha emozionato il web

Durante gli Oscar 2026, il momento più discusso è stato l’arrivo di Jacob Elordi sul red carpet accompagnato dalla madre, Melissa Elordi. La loro presenza ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, che hanno condiviso molte immagini e commenti su quell’istante. La foto di Jacob con sua madre ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando emozioni tra gli spettatori.

Durante gli Oscar 2026, uno dei momenti più commentati non è stato un premio o un discorso, ma l’arrivo sul red carpet di Jacob Elordi accompagnato dalla madre, Melissa Elordi. Per l’attore australiano si trattava di una serata speciale: l a sua prima candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista per il film Frankenstein. Ma dietro quel gesto c’è una storia iniziata molti anni prima. Elordi aveva raccontato settimane prima, durante un’intervista al Jimmy Kimmel Live!, che da adolescente aveva fatto una promessa precisa: avrebbe portato sua madre agli Oscar. Una promessa fatta quando aveva solo 15 anni, e mantenuta proprio nel momento più importante della sua carriera. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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