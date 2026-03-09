Nel 2025, i servizi sociali del Comune hanno fornito assistenza a più di 1.500 cittadini, tra minori, anziani e famiglie fragili. Il lavoro svolto si traduce in un sostegno costante e diffuso, anche se spesso poco visibile. Questa attività coinvolge diverse fasce della popolazione, garantendo interventi specifici per le esigenze di ciascun gruppo. La rete di servizi si occupa di aiutare chi si trova in condizioni di vulnerabilità.

Un enorme lavoro che si vede difficilmente è che, tuttavia, fa la differenza. Nel 2025 i servizi sociali del Comune hanno garantito un sostegno continuativo e capillare a oltre 1.500 cittadini. Minori, famiglie, anziani, persone con disabilità e adulti in condizioni di fragilità hanno potuto contare su una rete di interventi che integra servizi domiciliari, progetti educativi, contributi economici, percorsi di inclusione e un costante lavoro di accompagnamento. Nelle scuole pubbliche sono stati seguiti 256 alunni con disabilità o bisogni educativi speciali, mentre altri 16 hanno ricevuto supporto nelle paritarie. A questi si aggiungono 88 studenti con disabilità nelle scuole superiori e 14 con disabilità sensoriale, sostenuti grazie a fondi regionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Servizi sociali per 1.500 cittadini. Minori, anziani e famiglie fragili

Uniud, master gratuito per i servizi sociali: formazione su povertà, minori e famiglieIl percorso formativo è destinato in particolare ad assistenti sociali, educatori e psicologi e punta a rafforzare le competenze nelle politiche di...

Servizi sociali: assunte 4 nuove assistenti sociali per rafforzare il welfare cittadinoIl Comune di Taranto assume quattro nuove figure professionali con profilo di funzionario Assistente Sociale, tramite procedura di mobilità, e grazie...

ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 2026: ecco le NOVITà da GENNAIO per IMPORTI PAGAMENTI DATE e ISEE

Aggiornamenti e notizie su Servizi sociali.

Temi più discussi: Martedì 10 marzo 2026: Commissione Consiliare 5 Servizi sociali, Famiglia, Sanità Locale e Rapporti con Enti Sanitari Sovra Comunali; Co-progettazione con i Centri Sociali per Anziani; Avviso di mobilità per Assistenti Sociali; WE IN Toscana, a Pistoia uno sportello integrato per l’inclusione lavorativa dei cittadini stranieri.

Servizi sociali, la mappa di un’Italia spaccata: il Sud spende 78 euro a cittadino, 207 euro nel Nord-EstNel 2022 i comuni hanno impegnato per i servizi sociali e socio-educativi 10,9 miliardi di euro, di cui 812 milioni rimborsati dalla contribuzione a carico degli utenti e 1,2 miliardi finanziati dal ... quotidiano.net

Sociale, ecco la nuova strategia italianaÈ stato registrato dalla Corte dei Conti e reso pubblico dal Governo il nuovo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024/26. Le risorse ammontano a circa 3 miliardi di ... vita.it

Crotone, più donne ai servizi sociali. Pollinzi: “Chiedono aiuto per sé e per le famiglie” - Il Crotonese - facebook.com facebook

Esiste, sono i servizi sociali, appunto, che salvano ogni anno decine di bambini. Ho una casa famiglia accanto, se non ne conosci, facci un giro, Bonifacio, e toccherai con mano i problemi delle famiglie disfunzionali da cui provengono. Detto con dolore. Grand x.com