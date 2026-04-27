Cena solidale a Pescara per sostenere i progetti di Emergency

Giovedì 30 aprile alle 20.30 si svolgerà una cena solidale presso il ristorante Omar Khayyam, situato in via delle Caserme a Pescara. L’evento è stato organizzato con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare i progetti di Emergency. La serata prevede la partecipazione di persone interessate a contribuire alle iniziative umanitarie promosse dall’associazione.

Giovedì 30 aprile, alle ore 20.30, si terrà una speciale cena solidale a Pescara, al ristorante Omar Khayyam (via delle Caserme, 53) per sostenere i progetti di Emergency. L’evento rientra nella manifestazione nazionale “100 cene per Emergency”, iniziativa che quest’anno giunge alla dodicesima.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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