Quasi la perfezione | la top 5 di AEW Double Or Nothing 2026

Notizia in breve

Un wrestler è stato squalificato durante l’evento AEW Double Or Nothing 2026, che si è svolto ieri sera. Durante lo spettacolo, l’atleta ha colpito un avversario con un movimento proibito, portando all’intervento immediato degli arbitri. La squalifica è avvenuta a pochi minuti dalla fine dello show, che ha visto comunque la partecipazione di altri campioni e match di alto livello. L’evento si è concluso senza ulteriori incidenti, con una lunga standing ovation del pubblico.