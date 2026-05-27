Quasi la perfezione | la top 5 di AEW Double Or Nothing 2026

Da zonawrestling.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un wrestler è stato squalificato durante l’evento AEW Double Or Nothing 2026, che si è svolto ieri sera. Durante lo spettacolo, l’atleta ha colpito un avversario con un movimento proibito, portando all’intervento immediato degli arbitri. La squalifica è avvenuta a pochi minuti dalla fine dello show, che ha visto comunque la partecipazione di altri campioni e match di alto livello. L’evento si è concluso senza ulteriori incidenti, con una lunga standing ovation del pubblico.

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Che cos’è un ppv? E’ un po’ come un concerto del nostro cantante preferito, alla fine: un tot di ore di pezzi famosissimi da cantare e ricantare a squarciagola, una esperienza da portarsi dietro per tutta la vita. O almeno fino al prossimo concerto. Ecco, Double Or Nothing è stato quella cosa lì: un concentrato di greatest hits, con pochissime sbavature e la sensazione fortissima di aver visto il miglior ppv dell’anno, difficile da replicare dalla AEW. Questa sensazione è stata amplificata da chi la AEW la segue poco o anche con astio: i trend social e web hanno constatato il 98% di commenti positivi. Che si basano certamente su un gusto di chi segue il wrestling, ma anche gli addetti ai lavori – che al gusto sommano le conoscenze tecniche del settore – sono rimasti strabiliati. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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