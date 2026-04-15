Aspettative sbagliate | la top 5 di AEW Dynasty 2026

Il pay-per-view Dynasty di domenica scorsa si è concluso con un risultato che ha diviso il pubblico. Le aspettative non sono state completamente soddisfatte e il main event ha suscitato opinioni contrastanti tra i fan. La serata ha mostrato una certa incertezza tra gli appassionati, che hanno commentato le proprie impressioni sui social e nei forum online. La manifestazione ha lasciato quindi un quadro di opinioni molto variegate tra gli spettatori.

Bene, ma non benissimo. Con pareri contrastanti sul main event, a tal punto da dividere totalmente la platea di fan: si è chiuso così il ppv Dynasty di domenica scorsa. La AEW ci aveva fatto venire l’acquolina in bocca, ma il risultato pare quello di aver speso tanto per un risultato meno sorprendente delle attese. Forse (anzi, togliete il forse) la colpa è anche mianostra: pensare che un evento di seconda fascia potesse essere trattato come uno di prima è stato troppo. Tutto, insomma, è filato liscio. A non fare male. Come una partita che si chiude sull’1-1 tra Barcellona e Real Madrid ma con 2 tiri in porta a testa. Andiamo a vedere cosa ricorderemo di questo evento con la top 5.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Aspettative sbagliate: la top 5 di AEW Dynasty 2026 Leggi anche: AEW Dynasty 2026 Preview RISULTATI: AEW DYNASTY 2026Questa notte da Vancouver, Canada, è andato in scena il secondo appuntamento annuale in PPV della AEW, a quasi un mese di distanza da Revolution.