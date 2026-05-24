aew double or nothing 2026 preview

Per la prima volta quest’anno si ha la sensazione che la card di un ppv AEW sia fatta per andare di corsa, a 200% all’ora. Tanti match che chiedono, pretendono spazio, data l’alta intensità dei wrestler e la possibilità che la chimica possa essere di quelle dei giorni migliori. Certo, non mancano i momenti di minor appeal, ma in una location che supererà i 15k c’era bisogno di osare un pochino di più. E visto quello che è accaduto nell’ultimo mese, certamente la compagnia ci ha messo del suo. Andiamo a vedere i pronostici del ppv, vi invito già da ora a dire la vostra nei commenti. Con me questa volta ci sarà il buon Eddy Key, conduttore del podcast “All About Elite” su Open Wrestling, ovvero il primo podcast in Italia ad aver parlato di All Elite sin dagli esordi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Double or Nothing 2026 Preview

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