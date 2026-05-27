Il 60% degli alunni con disabilità cambia insegnante di sostegno 57mila senza titolo specifico | alla primaria il 28% Un posto vacante su dieci ancora dopo settembre I dati ISTAT

Il 60% degli studenti con disabilità cambia insegnante di sostegno, mentre 57mila non hanno un titolo specifico. Alla primaria, il 28% delle posizioni vacanti non è stato coperto, con un posto su dieci ancora scoperto dopo settembre. Gli insegnanti di sostegno sono oltre 261mila, con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente.

Nel dibattito sull’inclusione scolastica si parla spesso di numeri assoluti. E i numeri riportati oggi dall’ISTAT dicono che gli insegnanti per il sostegno hanno superato quota 261mila, con un incremento del 6% rispetto all’anno scorso. Il rapporto alunno-docente è di 1,4 nella scuola statale, persino migliore del parametro 2:1 raccomandato dalla legge. Fin qui, la superficie rassicurante. Sotto la superficie, però, resiste un problema storico: la mancanza di specializzazione. Il 22% dei docenti di sostegno – circa 57mila persone – non ha mai frequentato il corso specifico. Sono insegnanti curricolari “prestati” al sostegno per tappare i buchi organici. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scuola, riforma della disabilità: cambia modalità di accertamento

Notizie e thread social correlati

Corso di perfezionamento eCampus sul sostegno: “attività e strategie di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola di oggi. La formazione dell’insegnante specializzato”Il corso di perfezionamento di eCampus si concentra sulle attività e le strategie di sostegno didattico per studenti con disabilità, evidenziando...

Il collaboratore scolastico e l’operatore scolastico: Guida + Scheda rilevazione competenze + Bozza per incarico specifico per assistenza ad alunni con disabilitàIl nuovo CCNL del settore Scuola, firmato il 18 gennaio 2024, ha modificato i profili professionali del personale ATA, creando due nuove figure:...

Temi più discussi: Plus 21 - Avvio nuove attività presso il centro per la famiglia; Come procedono i corsi di specializzazione per il sostegno; Conferma docenti sostegno 2026/2027: quali sono i requisiti?; Taglio Personale ATA: 2.174 Posti in Meno, Allarme ANIEF.

Inclusione degli alunni disabili. La scuola cerca il salto di qualitàNon solo la firma di un protocollo, ma il traguardo di un percorso condiviso. Domani, nel Salone Metaurense della Prefettura, l’Ufficio scolastico regionale – attraverso l’Ufficio provinciale di ... ilrestodelcarlino.it

Scuola: il 23% degli alunni con disabilità non ha partecipato alla Didattica a Distanza. Tutti i numeri ISTATQuanti sono gli studenti disabili in Italia? Ci sono abbstanza insegnanti di sostegno? Quante le barriere architettoniche nelle scuole? La fotografia dell’ISTAT sull’inclusione scolastica degli alunni ... disabili.com