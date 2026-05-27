Quarto ponte a due corsie il PD attacca | Dal governo nessuna certezza su fondi e tempi

Il quarto ponte a due corsie presenta ancora incertezze sui fondi e sui tempi di realizzazione. La corsia in uscita da Lecco, che permetterebbe il doppio senso di marcia sul ponte Manzoni, resta senza dettagli certi. La mancanza di informazioni ufficiali coinvolge la sicurezza stradale e la funzionalità dell’infrastruttura, rendendo difficile valutare quando i lavori potranno iniziare o terminare.

“Continua ad essere avvolta nel mistero la realizzazione della corsia in uscita da Lecco necessaria a garantire il doppio senso di marcia sul ponte Manzoni, un intervento fondamentale per la sicurezza stradale del territorio e per garantire la piena funzionalità dell'infrastruttura.”Lo dichiarano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

4° ponte di lecco ```( 30 dicembre 2025 )``` una corsia in entrata , piu' pista ciclabile

Notizie e thread social correlati

Snodo viario di Via Fiorentina: «Ancora solo parole e nessuna certezza su tempi e modalità dei lavori»Il snodo viario di Via Fiorentina ad Arezzo rimane al centro di discussioni poiché, a oggi, non ci sono dettagli certi sui tempi e le modalità di...

Deleghe, Alan Fabbri prende 10 giorni. La civica difende Francesca Savini e attacca: “Dal Pd nessuna lezione di morale”In città, si attende ancora di scoprire chi prenderà il posto di Francesca Savini in giunta, con una decisione prevista entro circa dieci giorni.

Temi più discussi: Ponte di Pentecoste, raffica di controlli dei carabinieri: quattro patenti ritirate e tre denunce per alcol; Schlein a Lecco a due giorni dal voto: Mauro, hai fatto tutte le cose che avevi promesso; Internazionali d’Italia MX 2023: vittorie di Seewer e Langenfelder a Ponte e Egola | Dueruote; Circonvallazione all’ultimo respiro: ’Salvata’ dal presidente Garuti.

L'incidente è avvenuto sulla variante della statale del Caffaro, sul ponte Adana. Sul posto due elicotteri x.com

Esercizi di vibrato per il quarto dito per semi-professionisti reddit

Quarto ponte sottoutilizzato? Il sindaco di Pescate lo difende: Aspettiamo i numeri ufficialiPESCATEToccategli tutto, ma non il nuovo Quarto ponte di Lecco che per lui è come un figlio. Il sindaco di Pescate Dante De Capitani difende a oltranza il nuovo collegamento a senso unico in solo ... ilgiorno.it

Progetto del quarto ponte a Lecco: confronto sulla viabilità con Malgrate, Pescate e GalbiateContinua a tener banco il progetto del quarto ponte nella sua versione a due corsie. La Provincia ha chiesto al sindaco Mauro Gattinoni di avviare un confronto sulla viabilità dell’area in maniera ... ilgiorno.it