In città, si attende ancora di scoprire chi prenderà il posto di Francesca Savini in giunta, con una decisione prevista entro circa dieci giorni. Nel frattempo, Alan Fabbri ha ricevuto una delega che gli garantirà questa nuova responsabilità per una decina di giorni. La posizione della civica ha comunque preso posizione, difendendo la collega e criticando le dichiarazioni provenienti dal Partito Democratico.

Ferrara, 12 maggio 2026 – Serviranno circa dieci giorni per capire chi subentrerà in giunta al posto di Francesca Savini. Dopo una serie di interlocuzioni informali, il Carlino è riuscito a dare un orizzonte temporale più o meno definito alla decisione che il sindaco Alan Fabbri dovrà prendere. Certo, oltre al tema del rientro dell’ex vicesindaco e assessore Nicola Lodi (che su queste pagine ha già dichiarato di essere pronto a riprendere le deleghe alla sicurezza, al Palio e alla Frazioni, oltre al fatto che oggi è previsto il congresso provinciale del Carroccio che potrebbe incoronarlo segretario), in linea teorica il primo cittadino potrebbe anche decidere di tenere la ‘rosa’ della giunta a quota otto (e non più a nove) redistribuendo le deleghe fra gli assessori presenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Deleghe, Alan Fabbri prende 10 giorni. La civica difende Francesca Savini e attacca: “Dal Pd nessuna lezione di morale”

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