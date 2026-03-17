Il snodo viario di Via Fiorentina ad Arezzo rimane al centro di discussioni poiché, a oggi, non ci sono dettagli certi sui tempi e le modalità di intervento. Le autorità hanno comunicato solamente dichiarazioni generiche senza fornire date precise o piani definitivi, lasciando incertezza tra residenti e automobilisti sulla futura viabilità. La situazione resta ancora senza una soluzione concreta o un calendario ufficiale.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Snodo viario di Via Fiorentina – Ancora solo parole e nessuna certezza su tempi e modalità dei lavori. «Dopo oltre un mese di fermo cantiere si apprende, tramite comunicati stampa dell’Assessore Marco Sacchetti, che il ritardo della ripresa dei lavori è dovuto alle condizioni meteo, ma le stesse non risultano essere state avverse per 40 giorni, tanto da giustificare l’interruzione totale dei lavori nel cantiere. Era stato anche affermato che l’impresa appaltatrice attendeva l’arrivo di una trivella. La Responsabile del Procedimento invece giustifica il ritardo con la sua decisione di modificare il cronoprogramma, che tra l’altro continua a rimanere a tutti sconosciuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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