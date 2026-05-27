Abbattuti i silos del clan Nuvoletta-Polverino dopo 34 anni
Dopo 34 anni, sono stati demoliti i silos usati dal clan camorrista Nuvoletta-Polverino per la produzione di cemento destinato a costruzioni abusive nell’hinterland napoletano degli anni ’80. La struttura, che aveva rappresentato un centro di produzione per decenni, è stata abbattuta questa mattina. La demolizione segue un’operazione di contrasto alle attività illegali legate alla criminalità organizzata, senza ulteriori dettagli sulle modalità.
Dopo 34 anni sono stati abbattuti i silos nei quali il clan di camorra Nuvoletta-Polverino produceva il cemento per edificare migliaia di costruzioni abusive, realizzate nell'hinterland napoletano negli anni '80. Un cementificio confiscato dallo Stato nel 1992 e poi, successivamente, acquisito al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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