Abbattuti i silos del clan Nuvoletta-Polverino dopo 34 anni

Notizia in breve

Dopo 34 anni, sono stati demoliti i silos usati dal clan camorrista Nuvoletta-Polverino per la produzione di cemento destinato a costruzioni abusive nell’hinterland napoletano degli anni ’80. La struttura, che aveva rappresentato un centro di produzione per decenni, è stata abbattuta questa mattina. La demolizione segue un’operazione di contrasto alle attività illegali legate alla criminalità organizzata, senza ulteriori dettagli sulle modalità.