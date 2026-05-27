Quanto costa una casa al lago? A Bolsena il doppio di Vico | ecco i borghi più e meno cari
A Bolsena il prezzo medio di una casa al lago è circa il doppio rispetto a Vico. I prezzi variano tra i borghi più e meno costosi, con alcuni immobili che superano i 5.000 euro al metro quadro, mentre altri si attestano sotto i 2.000 euro. La differenza di costi dipende dalla posizione e dalle caratteristiche delle proprietà. Le cifre sono state raccolte da un’analisi di mercato recente.
Il fascino dello specchio d'acqua fuori dalla finestra conquista molti acquirenti, ma le cifre cambiano notevolmente da sponda a sponda. Comprare casa vicino a un lago italiano comporta una spesa economica molto differente a seconda del bacino scelto. I costi degli appartamenti variano in modo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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