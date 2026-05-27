Quanto costa una casa al lago? A Bolsena il doppio di Vico | ecco i borghi più e meno cari

Notizia in breve

A Bolsena il prezzo medio di una casa al lago è circa il doppio rispetto a Vico. I prezzi variano tra i borghi più e meno costosi, con alcuni immobili che superano i 5.000 euro al metro quadro, mentre altri si attestano sotto i 2.000 euro. La differenza di costi dipende dalla posizione e dalle caratteristiche delle proprietà. Le cifre sono state raccolte da un’analisi di mercato recente.