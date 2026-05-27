Quanto costa una casa al lago? A Bolsena il doppio di Vico | ecco i borghi più e meno cari

Da viterbotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bolsena il prezzo medio di una casa al lago è circa il doppio rispetto a Vico. I prezzi variano tra i borghi più e meno costosi, con alcuni immobili che superano i 5.000 euro al metro quadro, mentre altri si attestano sotto i 2.000 euro. La differenza di costi dipende dalla posizione e dalle caratteristiche delle proprietà. Le cifre sono state raccolte da un’analisi di mercato recente.

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Il fascino dello specchio d'acqua fuori dalla finestra conquista molti acquirenti, ma le cifre cambiano notevolmente da sponda a sponda. Comprare casa vicino a un lago italiano comporta una spesa economica molto differente a seconda del bacino scelto. I costi degli appartamenti variano in modo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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