comprare casa al lago quanto costa da garda a como i prezzi

Il mercato immobiliare nei laghi italiani mostra un aumento dei prezzi. Secondo un’analisi di Casa.it, a maggio 2026 il costo medio degli appartamenti nelle località turistiche di Garda e Como è di circa 353 mila euro. I prezzi variano a seconda della località e delle caratteristiche degli immobili, con alcune zone che registrano aumenti più consistenti rispetto ad altre. La richiesta di case al lago continua a crescere, influenzata dall’interesse per le seconde case e il turismo.

Il mercato delle case al lago continua a registrare aumenti. Secondo l’analisi realizzata da Casa.it, a maggio 2026 il prezzo medio degli appartamenti nelle principali località lacustri turistiche italiane ha raggiunto i 353.978 euro, con una media di 3.534 euro al metro quadro. Rispetto allo scorso anno la crescita è stata dell’8%. L’aumento dei prezzi riguarda soprattutto il Nord Italia, dove la domanda continua a essere sostenuta sia dagli acquirenti italiani sia dagli investitori stranieri. Tra i laghi che hanno registrato la crescita più significativa c’è il Lago d’Orta, con un incremento medio del 19% su base annua. In aumento anche i valori sul Lago di Garda (+9%), sul Lago Maggiore (+8%), sul Lago di Como (+6%) e sul Lago d’Iseo (+6%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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