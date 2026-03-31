L’aumento del prezzo del petrolio, oltre i 100 dollari al barile, sta portando a un incremento dei costi del carburante degli aerei, il jet fuel. Di conseguenza, le tariffe dei voli stanno salendo in vista dell’estate 2026. Questa situazione riguarda sia voli nazionali che internazionali, rendendo più costose le partenze in vacanza e influenzando il settore del trasporto aereo nel paese.

Sarà un’estate calda per chi intende prendere un aereo e andare in vacanza lontano. Con il petrolio che supera i 100–120 dollari al barile, il carburante degli aerei – il jet fuel – sta salendo a 1.500 dollari per tonnellata (più 116% rispetto ad un anno fa) e questi rincari si riflettono sulle tariffe dei biglietti aerei. Compagnie come Ryanair, EasyJet ed Eurowings mantengono alcune promozioni, ma con prezzi «base» sensibilmente più alti: tratti come Malpensa–Heathrow o Bergamo–Luton partono ormai da 145–170 euro andata e ritorno, una fascia che nel 2025 era spesso sotto i 100 euro. Il risparmio esiste ancora, ma è diventato un esercizio di precisione per pochi fortunati. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, con la guerra voli sempre più cari: quanto costa davvero viaggiare nel 2026

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