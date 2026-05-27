Quanto costa affittare un appartamento a Napoli?

Il costo medio di un affitto a Napoli per contratti a medio e lungo termine si aggira intorno ai 700-900 euro al mese. Dopo anni di fluttuazioni, il mercato immobiliare si sta stabilizzando. Le zone centrali registrano prezzi più elevati, mentre le periferie sono più accessibili. La domanda si mantiene stabile, anche se si osservano alcune variazioni a seconda della zona e delle condizioni dell’immobile.

Il mercato delle locazioni a Napoli – parliamo di contratti a medio e lungo termine – dopo diversi anni all’insegna del dinamismo sta raggiungendo una situazione che, a ragione, può essere definita di assestamento. A sottolinearlo ci hanno pensato i dati, divulgati all’inizio dello scorso mese di febbraio, di un’analisi dell’ufficio studi di uno dei principali gruppi di agenzie immobiliari a livello nazionale. L’indagine, che ha preso in considerazione Milano, Roma e il capoluogo campano, ha portato alla luce come, all’ombra del Vesuvio, si stia verificando un progressivo ritorno, anche alla luce delle normative entrate in vigore nel 2025, dei proprietari alla locazione tradizionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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