Prezzi delle case in aumento nel 2026 | quanto costa comprare e affittare

Nel primo trimestre del 2026, i prezzi delle case in Italia sono in aumento, con Bologna che si conferma come una delle città più costose per acquistare. Il mercato immobiliare mostra un trend di crescita anche nel settore degli affitti, con tariffe che tendono ad aumentare in molte aree. I dati ufficiali segnalano un incremento sia per chi cerca di comprare che per chi desidera affittare un immobile.

Nel primo trimestre del 2026, il mercato immobiliare italiano continua a crescere, ma è Bologna a confermarsi tra le città più costose per acquistare casa. Secondo i dati di Immobiliare.it Insights, il prezzo medio nel capoluogo emiliano ha raggiunto 3.802 euro al metro quadro, posizionando.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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