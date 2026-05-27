Quanti semi mangiare durante la gravidanza?

Una donna incinta ha iniziato a inserire semi di lino, zucca e canapa nella sua colazione, dopo averli evitati in passato. Ha scelto di consumarli quotidianamente, seguendo alcune indicazioni che li descrivono come benefici per la gravidanza. La donna ha deciso di integrare questi semi nelle sue abitudini alimentari, senza specificare quantità o modalità di assunzione.

Salve dottoressa, siccome prima non li consumavo mai, da quando sono incinta ho cominciato a mangiare semi di lino, zucca e canapa nelle mie ciotole a colazione perché ho letto che fanno molto bene. Non so però capire quali sono le giuste quantità: c’è un limite da non superare? Cosa succede se ne mangio troppi? Grazie Buongiorno signora, si tratta sicuramente di prodotti benefici e salutari (non solo in gravidanza). Ma ovviamente come tutti i semi oleosi e la frutta secca, siamo di fronte ad alimenti ricchi di grassi (buoni ma pur sempre grassi) e quindi calorici. Pertanto il limite (che può essere di circa 20-30 g al giorno) è dettato soprattutto dalle calorie. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Alimentazione in gravidanza, i consigli delle esperte

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