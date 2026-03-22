Un'esperta risponde a quanto si possa consumare di dolci senza compromettere peso e salute. Si parla di cornetti, pasticcini, torte di vario genere e di quanti di questi dolci si possono mangiare in una settimana. La discussione si concentra sui limiti consigliati e sulle quantità considerate più sicure per mantenere un equilibrio alimentare.

La mattina chi non è tentato di andare al bar per una colazione con cappuccio e brioche? Alcuni ne approfittano per acquistare qualche pasticcino per la merenda pomeridiana e ripetono l'esperienza più volte durante la settimana. "Ogni tanto può andare, ma se consumati in eccesso, questi prodotti, in particolare quelli più ricchi di zuccheri e acidi grassi saturi, rischiano di sbilanciare la dieta e di danneggiare la salute e il nostro peso" spiega la dottoressa Romina Cervigni, biologa, nutrizionista, direttore Scientifico della Fondazione Valter Longo. Ma allora quanto spesso possiamo gustare un pasticcino senza danneggiare la forma fisica e la salute? Scopriamolo con l'aiuto dell'esperta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quanti dolci si possono mangiare senza danneggiare peso e salute? Risponde l'esperta

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