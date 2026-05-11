Quante uova mangiare in gravidanza?

Durante la gravidanza, molte future mamme si trovano a confrontarsi con diverse opinioni sull’alimentazione, in particolare riguardo alle uova. Alcuni esperti sottolineano i benefici della colina presente nel alimento, mentre altri consigliano di limitarne il consumo a causa del contenuto di colesterolo. La questione ha generato discussioni tra donne in attesa e professionisti sanitari, portando a pareri contrastanti su quante uova sia sicuro mangiare durante la gravidanza.

Salve dottoressa, le scrivo perché sto leggendo pareri contrastanti sulle uova: c’è chi dice che sono una manna dal cielo per la colina e chi dice di non mangiarne più di due a settimana per il colesterolo. Qual è la verità per una donna incinta? E soprattutto, il tuorlo deve essere sempre completamente sodo o la ‘cottura barzotta’ è sicura contro i vari patogeni pericolosi? Grazie mille. Il tuorlo è inoltre ricco di colina, essenziale per la salute cerebrale, e antiossidanti come luteina e zeaxantina, benefici per la vista.Le vecchie convinzioni riguardo al ruolo deleterio dell’alto contenuto di colesterolo sono state completamente grazie a diversi studi, svolti du campioni di popolazione molto grandi.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Quante uova al giorno - Manuela Rigo

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