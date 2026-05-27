Quanta Atalanta ai Mondiali | convocati in 6 è record Esclusi Ederson e Musah

Sei calciatori dell’Atalanta sono stati convocati per i Mondiali, un record per il club. Due giocatori sono stati esclusi dalla selezione, uno portiere e uno centrocampista. La squadra non parteciperà con la nazionale italiana, ma la presenza di sei atleti sottolinea la forte presenza del club nella competizione. La prossima Coppa del Mondo vedrà quindi un’ampia rappresentanza dell’Atalanta, anche se non con la nazionale azzurra.

Non sarà un Mondiale azzurro, ma di certo ci saranno forti tinte di nero e azzurro. Perché comunque vada, l’Atalanta nella prossima Coppa del Mondo avrà una forte rappresentanza. Allo stato attuale delle cose, in attesa che vengano consegnate tutte le liste definitive entro la fine del mese, sono 6 i convocati nerazzurri. È un record: non sono mai stati così tanti. A Qatar 2022 erano in 4. E anche in quel caso mancava la folta rappresentanza italiana, che in questa edizione avrebbe potuto permettere a Carnesecchi, Scalvini, Raspadori e Scamacca (ma anche ad Ahanor e magari a qualcuno degli esterni come Bellanova o Zappacosta) di alimentare ulteriormente il gruppo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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