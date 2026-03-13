Atalanta Ederson torna tra i convocati Il brasiliano recupera per l' Inter

L'Atalanta ha annunciato che Ederson è tornato tra i convocati dopo un mese di assenza. Il centrocampista brasiliano si prepara a essere disponibile per la partita contro l'Inter. La squadra potrà contare su di lui in vista della prossima gara, dopo il recupero dagli infortuni. La sua presenza rappresenta una buona notizia per il tecnico e per la rosa nerazzurra.

Buone notizie per Palladino: il brasiliano sarà arruolabile dopo un mese ai box. L'ultima volta aveva giocato in Champions con il Dortmund . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atalanta, Ederson torna tra i convocati. Il brasiliano recupera per l'Inter Articoli correlati Leggi anche: Inter Atalanta, Palladino recupera due pedine fondamentali? Ecco come stanno Ederson e… Leggi anche: Atalanta, Palladino recupera un big per la Lazio: è tornato tra i convocati! Aggiornamenti importanti Approfondimenti e contenuti su Atalanta Ederson torna tra i convocati... Temi più discussi: Quando torna Ederson dall'infortunio? Le ultime su condizioni e tempi di recupero; Atalanta, De Ketelaere ed Ederson tornano a lavorare in campo. Il punto a due giorni dal Bayern (che si allena con le famiglie); Atalanta, Ederson ancora infortunato: quando è previsto il rientro; Atalanta a ranghi compatti verso l'Inter: con Scalvini, anche CDK e Ederson per il rientro. Infortunati Atalanta | Ederson, Raspadori, De Ketelaere: chi torna con l’Inter?Infortunati Atalanta - Novità dall'infermeria dell'Atalanta: chi può rientrare nella sfida con l'Inter fra Ederson, Raspadori e De Ketelaere ... fantamaster.it L’Atalanta si rituffa nel campionato, alla ricerca del primo successo di marzo. E con qualche recuperoDestino ormai segnato in Champions League: i nerazzurri in attesa della semifinale di Coppa Italia (tra 40 giorni) sfidano l’Inter alla caccia di punti per rilanciare la corsa al quarto posto. Ederson ... bergamonews.it SERIE A | Inter difende il tesoretto di 7 punti dall'assalto del Milan. Atalanta e Lazio avversarie scomode. Como-Roma vale il quarto posto. La presentazione del prossimo turno di campionato. #ANSA - facebook.com facebook #Fabregas: “La #Roma è forte. #Malen è di livello alto. Si intravede qualcosa dell’Atalanta di Gasperini” x.com