I convocati della Francia per i Mondiali 2026 | gli esclusi di Deschamps formano una squadra fortissima

Il tecnico della nazionale francese ha annunciato i nomi dei giocatori selezionati per i Mondiali del 2026, completando la rosa con alcuni dei calciatori più noti del paese. L'elenco comprende atleti provenienti da diversi club europei e include anche giovani emergenti. Accanto ai convocati, sono stati resi noti anche i nomi di coloro che non sono stati scelti, creando un gruppo di esclusi di grande livello. La scelta finale ha visto la selezione di interpreti di diverse fasce di età e ruoli, con alcuni assenti di peso rispetto alle precedenti convocazioni.

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