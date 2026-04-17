Rottamazione-quinquies il 30 aprile scade il termine per le adesioni
Entro il 30 aprile scade il termine per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies. Le richieste devono essere inviate esclusivamente tramite il portale online dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. La procedura riguarda i contribuenti interessati a regolarizzare eventuali debiti fiscali attraverso questa misura. La scadenza si avvicina, quindi chi intende aderire deve completare la procedura entro quella data.
Conto alla rovescia per presentare la richiesta di adesione alla Rottamazione-quinquies. Le domande devono essere trasmesse in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro il prossimo 30 aprile. A supporto dei contribuenti, dallo scorso mese di gennaio sono disponibili appositi servizi online che consentono di individuare con facilità i debiti che possono essere “rottamati”,.🔗 Leggi su Feedpress.me
Rottamazione 5 (2026): scadenze, requisiti, rate e come aderire
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