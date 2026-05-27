Quando Lady Diana costrinse Carlo a dare via il Labrador perché puzzava troppo

Tra le lettere autografe messe all'asta, si legge di un cane Labrador di nome Harvey, affidato a conoscenti. Il testo ricorda che il futuro re attribuiva affetto al cane, ma fu costretto a cederlo perché la compagna, all’epoca principessa del Galles, trovava che puzzasse troppo. La missiva rivela un episodio di tensione tra i due, legato alla presenza dell’animale in casa.

Emerge da alcune lettere autografe dell'attuale Re d'Inghilterra, battute all'asta, un carteggio in cui Carlo III ricorda con affetto Harvey, un cane di razza Labrador che fu costretto a dare in affido a dei suoi amici perché lady Diana, la principessa del Galles, non lo voleva in casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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