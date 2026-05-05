Dopo il divorzio, il re visse un momento di forte imbarazzo quando la sua ex moglie partecipò al Met Gala del 1996. La donna indossò un abito con un corsetto visibilmente strappato, attirando l’attenzione dei media e suscitando reazioni contrastanti. La partecipazione all’evento si verificò solo poche settimane dopo la separazione ufficiale, alimentando discussioni pubbliche sull’intimità della famiglia reale.

Re Carlo subì una cocente delusione quando all’indomani del divorzio, la sua ex moglie Diana partecipò al suo unico Met Gala nel 1996. Lady Diana, la sua unica volta al Met Gala. Lady Diana partecipò un’unica volta al Met Gala, il 10 dicembre 1996. La Principessa era fresca di divorzio da Carlo e si presentò al prestigioso evento in splendida forma, quasi la fine del matrimonio con il futuro Re le avesse tolto un peso. La Principessa del Galles era tra gli invitati al Costume Gala del 1996 al Metropolitan Museum of Art. All’epoca, era ancora “il red carpet più influente del mondo “, secondo l’ex direttore di British Vogue Edward Enninful. Ciò significa che Diana era considerata una delle donne più potenti al mondo, malgrado avesse deciso di lasciare il Palazzo, Carlo e la possibilità di diventare Regina.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo umiliato dopo il divorzio, Lady Diana al Met Gala con il corsetto strappato

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Trent’anni fa, Lady Diana fu protagonista indiscussa del Met Gala di New York. Ma per poco non cancellò all’ultimo momento: temeva di imbarazzare WilliamÈ uno degli abiti più memorabili nella storia del Met Gala, e certamente uno dei più sensuali mai indossati da Lady Diana.

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