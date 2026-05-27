Quando giocano i calciatori della Juve al Mondiale? Tutte le date

I calciatori della Juventus scenderanno in campo durante il Mondiale nelle date previste per le partite delle rispettive nazionali. La competizione si svolge in diverse fasi, e le convocazioni dei giocatori sono state ufficializzate. Le partite si terranno in vari stadi in tutto il paese ospitante, con le squadre che si sfideranno in match di qualificazione e fase a eliminazione diretta. Le date precise delle partite dei giocatori della Juventus saranno comunicate in base al calendario ufficiale della competizione.

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