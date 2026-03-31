Mondiali di calcio 2026 | dove e quando date si giocano Tutte le info

I Mondiali di calcio 2026 si svolgeranno in tre nazioni: Stati Uniti, Canada e Messico. La competizione è prevista tra giugno e luglio del 2026, con il torneo che si svolgerà in diverse città ospitanti di questi paesi. La fase finale, come di consueto, attirerà squadre da tutto il mondo, con partite programmate in vari stadi delle tre nazioni.

Mondiali di calcio 2026: dove e quando (date) si giocano. Manca sempre meno all’inizio dei mondiali di calcio 2026. In attesa di conoscere le ultime squadre qualificate tramite i playoff (Italia compresa), in molti si chiedono dove e quando si giocheranno le partite della competizione più famosa del mondo. Ve lo diciamo subito: il torneo si svolgerà per la prima volta in tre nazioni contemporaneamente: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Contando le edizioni del 1970 e del 1986, il Messico diventerà il primo Paese a ospitare il campionato mondiale per la terza volta. Per gli Stati Uniti sarà la seconda volta (dopo il 1994), mentre per il Canada la prima. 🔗 Leggi su Tpi.it

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