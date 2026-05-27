Quando gioca Sinner le prossime partite al Roland Garros | quali potrebbero vedersi in tv e in chiaro

Jannik Sinner ha vinto all’esordio nel tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026. Al secondo turno affronterà l’argentino Juan Manuel Cerundolo domani, giovedì 28 maggio. La partita sarà visibile in TV e in chiaro, ma l’orario preciso non è ancora stato comunicato. La sfida rappresenta un passaggio importante nel torneo per l’azzurro, che cerca di avanzare nella competizione.

Jannik Sinner ha vinto all’esordio nel tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurro nel secondo turno sarà opposto all’ argentino Juan Manuel Cerundolo ed il match sarà previsto domani, giovedì 28 maggio. Sinner giocherà sempre a giorni alterni, senza eccezioni: l’eventuale terzo turno del numero 1 del mondo andrà in scena sabato 30 maggio, mentre l’eventuale quarto turno si disputerà lunedì 1° giugno. In caso di accesso ai quarti di finale, la sfida avrà luogo mercoledì 3 giugno. A quel punto del torneo terminerà l’alternanza tra parte bassa e parte alta del tabellone: entrambi i match del penultimo atto del torneo di singolare maschile, infatti, si disputeranno venerdì 5 giugno, infine la finale è calendarizzata per domenica 7 giugno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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