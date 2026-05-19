Il torneo di tennis Roland Garros 2026 si svolgerà nel prossimo maggio, con i match principali in programma sui campi di terra rossa della capitale francese. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva e in streaming, con dettagli su canali e orari ancora da comunicare. I tifosi potranno seguire le gare anche in chiaro, senza necessità di abbonamenti specifici, per seguire le performance dei principali giocatori. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica europea.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Il Roland Garros 2026 sta per accendere la terra rossa di Parigi e, mai come quest’anno, gli occhi degli appassionati italiani sono puntati su Jannik Sinner, protagonista di una stagione straordinaria e pronto a inseguire un traguardo che potrebbe riscrivere la storia del tennis azzurro. Il torneo, in programma dal 24 maggio al 7 giugno, promette emozioni, colpi di scena e un livello tecnico altissimo, mentre cresce la curiosità su dove seguire i match del numero uno del ranking ATP. Dove vedere Sinner al Roland Garros 2026? Quali piattaforme trasmettono il torneo? E ci sarà la possibilità di seguire qualche match in chiaro? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Roland Garros 2026: quando e dove vedere Sinner in tv, in chiaro e in streaming

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