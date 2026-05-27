quando finisce la ruota della fortuna 2026

Il game show condotto da Gerry Scotti su Canale5 ha ottenuto risultati molto elevati in termini di ascolti, influenzando i programmi estivi di Mediaset. La trasmissione è ancora in onda, ma non sono stati annunciati dettagli ufficiali sulla data di conclusione. La stagione attuale è considerata ancora in corso, senza indicazioni precise sulla fine. La produzione non ha comunicato una data di chiusura né eventuali prolungamenti.

ìIl pubblico televisivo si sta ponendo una domanda precisa: quando finisce La Ruota della Fortuna? Il game show di Gerry Scotti, in onda su Canale5, ha letteralmente stravolto i piani estivi dei vertici Mediaset grazie a risultati straordinari. La programmazione dei mesi estivi viene spesso associata a repliche o a cambi di guardia, ma questa volta i vertici di Cologno Monzese hanno optato per una strategia totalmente differente, ribaltando le previsioni della vigilia che indicavano la conclusione del game show nella serata del 27 giugno. Il tabellone elettronico presidiato da Samira Lui continuerà infatti a fare compagnia ai telespettatori senza alcuna interruzione. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Ecco Quando Finisce La Ruota della Fortuna: La Decisione di Canale 5 per lEstate

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