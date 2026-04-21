La Ruota della Fortuna non va in onda oggi martedì 21 aprile 2026 | perchè? Il motivo e quando torna su Canale 5

Oggi, martedì 21 aprile 2026, “La Ruota della Fortuna” non viene trasmessa su Canale 5. La decisione riguarda la sospensione temporanea del programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. La trasmissione non è andata in onda come previsto, senza ulteriori dettagli sulla durata della pausa o sui motivi che hanno portato a questa decisione. La programmazione dovrebbe riprendere nelle prossime settimane.

Stop a “La Ruota della Fortuna ” di Gerry Scotti e Samira Lui nella giornata di oggi, martedì 21 aprile 2026. Come mai il seguitissimo quiz show non va in onda? Perchè “La Ruota della Fortuna” non va in onda oggi, martedì 21 aprile 2026?. Cambia il palinsesto di Canale 5 nella giornata di oggi, martedì 21 aprile 2026, con uno stop alla messa in onda della puntata de “ La Ruota della Fortuna “. Proprio così “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti e Samira Lui oggi, martedì 21 aprile 2026, non va in onda nel consueto appuntamento dell’access prime time di Canale 5. Perchè? Semplice il programma più longevo della storia della tv lascia spazio alla diretta della semifinale di ritorno della Coppa Italia 2026 con la partita di calcio Inter-Como.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Ruota della Fortuna non va in onda oggi, martedì 21 aprile 2026: perchè? Il motivo e quando torna su Canale 5 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip non va in onda stasera, martedì 21 aprile 2026: perché? il motivo e quando torna su Canale 5 Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La ruota della fortuna: Ilaria alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti provoca Samira Lui (meravigliosa): Mi ha copiato . Poi la proposta che spiazza; La ruota della fortuna: Stefania alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sbotta: Vuoi umiliarmi?. E poi fa soffrire il campione. La Ruota della Fortuna, salta la puntata del 21 aprile e Affari Tuoi vola verso un nuovo record: perchéInter-Como di Coppa Italia protagonista stasera su Canale 5: salta La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi prepara un nuovo botto di share. libero.it La Ruota della Fortuna: imprevisto preoccupante per Samira LuiSamira Lui è il volto e spalla di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna ed è sempre in grado di regalare siparietti particolari durante il programma come quello che è accaduto nella puntata di ieri, ... notizie.it State guardando Affari Tuoi o La Ruota della Fortuna - facebook.com facebook