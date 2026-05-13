La Ruota della Fortuna non va in onda oggi mercoledì 13 maggio 2026 | perchè? Il motivo e quando torna su Canale 5

Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, “La Ruota della Fortuna” non verrà trasmessa su Canale 5. La decisione di sospendere la messa in onda riguarda il programma condotto da Gerry Scotti. La trasmissione non sarà presente nel palinsesto di questa sera, e al momento non è stata comunicata una data precisa di ripristino. La trasmissione tornerà in onda in una futura data ancora da definire.

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Stop alla messa in onda de “ La Ruota della Fortuna ” di Gerry Scotti. Salta l’appuntamento di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, del seguitissimo game show dell’access prime-time di Canale 5. Scopriamo il motivo e quando torna in onda. La Ruota della Fortuna, la puntata di oggi – 13 maggio 2026 – non va in onda. Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, non va in onda la puntata de “ La Ruota della Fortuna “, il quiz show di successo condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui su Canale 5. Il programma, campione d’ascolti di Canale 5, salta il consueto appuntamento per lasciare spazio alla messa in onda di un evento sportivo molto atteso.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Ruota della Fortuna non va in onda oggi, mercoledì 13 maggio 2026: perchè? Il motivo e quando torna su Canale 5 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Notizie correlate La Ruota della Fortuna non va in onda oggi, martedì 21 aprile 2026: perchè? Il motivo e quando torna su Canale 5Stop a “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti e Samira Lui nella giornata di oggi, martedì 21 aprile 2026. Temi più discussi: La ruota della fortuna: Riccardo alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, finale col brivido e Gerry Scotti perfidissimo: E’ incredibile, Samira Lui chiude con uno spavento; La ruota della fortuna: Round musicale: Luchè Video; La ruota della fortuna: Jackpot: Nomi in comune Video. L’Italia di Sal Da Vinci potrà essere posizionata liberamente in scaletta dai produttori, avendo estratto producer’s choice. Se la Rai ha la forza di imporsi chiede e ottiene di farlo esibire poco dopo le 22 finita la Ruota della Fortuna #escita #Eurovision2026 x.com La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti incorona Samira Lui: Magnifica imperatrice. E la spiazza con un invito specialeGerry Scotti non manca di fare i complimenti a Samira Lui a La Ruota della Fortuna martedì 12 maggio 2026, definendola una magnifica imperatrice! libero.it La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si ferma sul più bello: perché non va in onda stasera 13 maggioLa Ruota della Fortuna non va in onda mercoledì 13 maggio 2026: il quiz show di Canale 5 si ferma ancora una volta per lasciare spazio alla grande serata di Coppa Italia. libero.it