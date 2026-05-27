Quando Conte portò in Premier la difesa a tre e non si capì niente più

Da ilnapolista.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex allenatore ha introdotto la difesa a tre in Premier League, provocando confusione tra tifosi e analisti. In un articolo, un giornalista ha ricordato come questa scelta abbia segnato un cambiamento nel modo di interpretare il calcio inglese. La squadra che ha vinto il campionato e si prepara a una finale europea con il Psg dovrà adattarsi, secondo alcuni, a nuove strategie di gioco. La modifica ha suscitato discussioni sulla sua efficacia e sui risultati ottenuti.

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Nel tentativo di spiegare perché l’Arsenal che ha vinto la Premier e si gioca la finale di Champions col Psg dovrà “evolversi” per vincere ancora, Martin Samuel ricorda l’avvento dell’alieno Antonio Conte nel campionato inglese. Al Chelsea. E’ uno spaccato storico interessante, in questi giorni in cui Conte ha dato l’addio al Napoli e non si sa ancora che fine farà. L’ultima stagione in cui il Chelsea ha vinto vinto il titolo – ricorda l’editorialista del Times – risale al 2016-17, con Antonio Conte. “Dopo aver conquistato un solo punto su nove disponibili a settembre ed essere scivolati all’ottavo posto, Conte ha optato per un modulo 3-4-3 per la partita contro l’Hull City del 1° ottobre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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