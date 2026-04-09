Quando mi sono sposata la mia carriera si è fermata Non ricevevo più proposte non mi offrivano più niente | Clotilde Courau rompe il silenzio dopo la separazione da Emanuele Filiberto di Savoia

Clotilde Courau ha recentemente parlato della sua esperienza personale, affermando che dopo il matrimonio la sua carriera si è interrotta e ha smesso di ricevere proposte o offerte di lavoro. La sua separazione da Emanuele Filiberto di Savoia ha attirato l’attenzione, inserendo il suo nome tra le figure pubbliche coinvolte in vicende di vita privata. La sua storia si inserisce in un quadro più ampio di matrimoni tra celebrities e aristocrazia europea, spesso accompagnati da narrazioni romantiche.