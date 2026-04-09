Quando mi sono sposata la mia carriera si è fermata Non ricevevo più proposte non mi offrivano più niente | Clotilde Courau rompe il silenzio dopo la separazione da Emanuele Filiberto di Savoia
Clotilde Courau ha recentemente parlato della sua esperienza personale, affermando che dopo il matrimonio la sua carriera si è interrotta e ha smesso di ricevere proposte o offerte di lavoro. La sua separazione da Emanuele Filiberto di Savoia ha attirato l’attenzione, inserendo il suo nome tra le figure pubbliche coinvolte in vicende di vita privata. La sua storia si inserisce in un quadro più ampio di matrimoni tra celebrities e aristocrazia europea, spesso accompagnati da narrazioni romantiche.
Grace Kelly, Meghan Markle, Clotilde Courau.c’è una narrativa romantica che accompagna da sempre i matrimoni tra le stelle del cinema e i membri dell’aristocrazia europea. Ma dietro la facciata fiabesca, le corone possono rivelarsi pesanti e, talvolta, trasformarsi in vere e proprie gabbie professionali. Ne sa qualcosa proprio Clotilde Courau. L’attrice francese, legalmente ancora moglie di Emanuele Filiberto di Savoia ma separata di fatto da quattro anni, ha scelto le pagine del quotidiano svizzero 24 heures (ripresa dal settimanale Oggi ) per parlare per la prima volta dell’impatto che il matrimonio reale ha avuto sulla sua ascesa nel mondo del cinema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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